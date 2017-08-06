القبض على “أحداث” مطلوبين بقضية ارهابية

الاصلاح نيوز-

بعد ان تمكن ثلاثة احداث من الفرار قبل حوالي شهرين من احدى دور الرعاية، تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من القاء القبض على آخرهم بعد ان تم القبض على الاول منذ شهر والثاني أمس.

الاحداث الثلاثة وكونهم تحت السن القانونية تم توقيفهم في احدى دور الرعاية، حيث يوجد بينهم شخصان مطلوبان على قضايا ارهابية احدهم من ضمن اعضاء خلية اربد الارهابية.

مصدر أمني أكد انه وبعد تشكيل فريق أمني مختص ألقي القبض أمس على حدث مطلوب بقضية ارهابية فيما تم اليوم القبض على الاخطر وهو من ضمن المطلوبين على اثر خلية اربد الارهابية والتي راح ضحيتها النقيب راشد الزيود.