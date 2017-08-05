قناة الآن الفضائية “الاماراتية” تبث حلقة حوارية شبابية مع طلبة جامعة عمان الأهلية

الاصلاح نيوز-

نظمت عمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية يوم الأربعاء 2/8/2017 جلسة حوارية بالتعاون مع قناة “الآن” الفضائية والتي تبث من الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “منبر الشباب” وهو برنامج حواري شهري يبث على القناة، ويتناول موضوعات وقضايا شبابية على الساحة العربية.

البرنامج الذي يبث للمرة الأولى من حرم إحدى الجامعات الأردنية ناقش على مدار ساعة كاملة بحضور عميد شؤون الطلبة د. ماجد عسيلة وعدد من أساتذة وموظفي الجامعة والطلبة، رأي الشباب في موضوع “الكوميديا الساخرة” التي بدأت تغزو ساحة الدراما العربية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنابر والمنصات والمنتديات الالكترونية، من حيث حرية ومساحة الحوار، والمحددات التي تغلف القضايا التي يتم طرحها، والموضوعات والرسائل التي يمكن بثها من خلال البرامج التي يتم بثها على الشاشة الصغير ومختلف المنابر الإعلامية، في ظل الاعلام المفتوح والتحديات الاجتماعية والتربوية التي تحاول المجتمعات العربية الحفاظ عليها.

طلبة جامعة عمان الأهلية قدموا خلال مداخلاتهم مع أسرة البرنامج (الذي استضاف خلال الحلقة الممثلان رجائي قواس وأحمد سرور والإعلامية والممثلة ناديا الزعبي) وجهة نظرهم في الكوميديا الساخرة التي يأملون بها، والتي يجب أن تقوم على توجيه الرسائل الاجتماعية والسياسية والتربوية الهادفة، والتي تنسجم مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الأردني والبعيدة عن الابتذال والانفلات التربوي والقيمي، آملين أن يمتد دور هذه الكوميديا الى مساحات وابعاد جديدة في ظل التحديات التي يواجهها الشباب العربي، وسيتم بث الحلقة كاملة خلال الأسبوع المقبل على قناة “الآن”.