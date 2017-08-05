الصحة تدعو “الحجاج” لاخذ مطعومي السحايا والانفلونزا

الاصلاح نيوز-

اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ضرورة اخذ مطعومي السحايا والانفلونزا الموسمي قبل مغادرة “الحجيج ” الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج لهذا العام

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط برئاسة وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في مبنى الوزارة اليوم واعضاء اللجنة مشيرا الشياب ان المطعومين يعطيا بالمجان لحجاج بيت الله الحرام .

ودعا الدكتور الشياب الجهات المعنية في الوزارة الى الالتزام بنموذج المطاعيم الخاصة بمرض السحايا والانفلونزا الموسمية، والذي تم اقراره وتعميمه اخيرا، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

وبحثت لجنة التخطيط جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الصحي وفي مقدمتها هندسة الاجراءات والحوسبة والشراكة والتنسيق مع القطاعات الصحية بما فيها القطاع الخاص في اطار التوجه الحكومي لتبسيط الاجراءات.

واكد الدكتور الشياب على ضرورة ايلاء مكتب السياحة العلاجية في مطار الملكة علياء الدولي جل الاهتمام والعناية لتنظيم استقبال المرضى القادمين الى المملكة للعلاج ومتابعة شؤونهم من مختلف الجوانب وتامين احتياجاتهم الصحية وارشادهم لوجهة العلاج التي يقصدونها.

وتطرق الدكتور الشياب الى خطة الوزارة لتامين احتياجاتها من الاختصاصات الطبية المختلفة ولاسيما الدقيقة، من خلال الابتعاث وشراء الخدمات والتوسع في برامج الاقامة وانشاء المراكز التدريبية لكوادرها وذلك في اطار خطة تاخذ بالاعتبار المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وبين الدكتور الشياب ان الوزارة تسعى الى توسعة مظلة التامين الصحي لتشمل توفير الحماية الصحية وبالذات لفئات كبار السن والاطفال وطلبة المدارس والاسر الفقيرة والمحتاجة وقال : لقد قطعنا شوطا طويلا على طريق هذه التوسعة.

واشار الدكتور الشياب الى خطة الوزارة للاعوام 2018-2022 والتي تركز على حصول مستشفياتها ومراكزها الصحية على الاعتمادية باعتبارها مفتاحا رئيسا للنهوض بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.