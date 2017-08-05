العالم على موعد مع خسوف جزئي للقمر الاثنين

الاصلاح نيوز-

كشفت الجمعية الفلكية الأردنية عن ان الكرة الأرضية على موعد مع حدوث ظاهرة خسوف جزئي للقمر بعد غد الاثنين.

وقالت عضو الهيئة الإدارية في الجمعية دلال اللالا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الكرة الأرضية ستشهد خسوفاً للقمر باستثناء الأميركيتين الشمالية والجنوبية.

وأوضحت ان ظاهرة الخسوف الجزئي ستبدأ في تمام الساعة 8:22 دقيقة مساء الاثنين المقبل حسب التوقيت المحلي للمملكة، وتنتهي في الساعة الـ 10:18 دقيقة بخروج القمر تماماً من منطقة ظل الأرض، لافتة إلى ان ذروة الخسوف ستكون في الساعة 9:20 دقيقة.

وأشارت إلى ان ظل الأرض سيغطي الجزء الجنوبي من سطح القمر بنسبة 25 بالمائة، وهو ما يسمى بالخسوف الجزئي، إذ ان موعد شروق القمر سيكون في الساعة 7:20 دقيقة مساء يوم الإثنين المقبل، حيثُ سيشرق من الجهة الشرقية بلمعان أقل من المعتاد، وذلك بسبب دخول القمر منطقة شبه الظل قبل دخوله مرحلة الخسوف الجزئي.

وبينت ان الخسوف بشكل عام هو ظاهرة فلكية تحدث للقمر عندما يكون بدراً، ويكون على استقامة واحدة مع الأرض والشمس، بحيث يسقط ظل الأرض على القمر ليحجب عنه ضوء الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ظاهرة الخسوف.

وأكدت اللالا أن ما يميز ظاهرة الخسوف عن الظواهر الفلكية الأخرى، هو إمكانية رصدها ومتابعتها بالعين المجردة، دون استخدام أي أداة فلكية كنظارات الكسوف أو حتى التلسكوبات.

وذكرت ان عملية رصد ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر ستنفذها الجمعية في جبل القلعة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل، حيثُ ستوفر الجمعية خبراء وفلكيين وأجهزة لرصد الظاهرة والكواكب، وشرح المجموعات النجمية في السماء.

وكشفت ان الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع حدوث ظاهرة كسوف كلي للشمس، وذلك بعد أسبوعين من يوم الأثنين المقبل، وتحديداً بتاريخ 21 من شهر آب الحالي، حيثُ انه فلكياً يتبع خسوف القمر بأسبوعين كسوف للشمس.

وأضافت ان قرص القمر، الذي سيكون في طور المحاق، سيدخل تدريجياً أمام قرص الشمس خلال ظاهرة الكسوف، في حين أن قرص القمر سيمكث أمام قرص الشمس لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة، وهو ما يسمى بالكسوف الكلي.

وأكدت اللالا ان ظاهرة كسوف الشمس التي ستشهدها الولايات المتحدة، ستكون الظاهرة الأحدث والأبرز والأهم في عالم الفلك للعام الحالي، إذ لم يشهدها سكان أميركا خلال المئة عام الماضية.-(بترا)