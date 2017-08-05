3.6 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 6 أشهر

الاصلاح نيوز-

استقبل مطار الملكة علياء الدولي 3,609,875 مسافراً خلال النصف الأول من العام 2017، مسجلاً زيادة بنسبة 5.4% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة التي كشفت عنها “مجموعة المطار الدولي”، فإن حركة الطائرات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) قد سجّلت زيادة طفيفة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 1.7% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وخلال شهر حزيران (يونيو) 2017، ارتفع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى 628,787 مسافراً، ليسجّل بذلك زيادة ملموسة بنسبة 14.0%. وإلى جانب ذلك، فإن حركة الطائرات وحركة الشحن الجوي قد شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.9% و22.2% على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصلت حركة الطائرات إلى 6,545 حركة، بينما بلغت حركة الشحن الجوي 10,661 طناً.

وتعقيباً على هذه النتائج، قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي”: “سعداء بتسجيل هذه النتائج المميزة خلال شهر حزيران الذي شهد تزايداً في حركة السفر بفضل تزامنه مع حلول عطلة عيد الفطر المبارك، إلى جانب ارتفاع عدد المسافرين من المواطنين والسياح الذين يبحثون عن تجربة سفر جديدة واكتشاف أماكن رائعة. ومع بلوغ موسم الصيف ذروته، فإننا نتطلع إلى مواصلة هذا النجاح خلال الأشهر المقبلة”.