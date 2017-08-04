أنجلينا جولي: الأولاد أولا .. ولا أريد رجلاً في حياتي

الاصلاح نيوز-

أكدت المصادر المقربة من النجمة الأميركية أنجلينا جولي لعدة مواقع إعلامية أنها ترفض العودة إلى زوجها السابق النجم الأميركي براد بيت.

ولقد ذكر موقع Hollywood life بحسب مصادره أن الثنائي الشهير المنفصل قد واجه الكثير من المشاكل، وأن الحادث الذي وقع على متن الطائرة بين ابنهما مادوكس وأبيه على متن طائرة العائلة لم يكن سوى ‘القشة التي قصمت ظهر البعير’.

وفيما انتهت هذه الحادثة بتبرئة ‘بيت’ بعد خضوعه لتحقيقات قسم الطفل والعائلة في مقاطعة لوس أنجلوس وأيضاً مكتب التحقيقات الفيدرالية، خضع أيضاً لعلاج من إدمانه عن الكحول.

لكن ‘جولي’ ترفض العودة إليه رغم حزنها على فشل الزواج. ذلك لأنها تريد المضي في حياتها كأمٍ عزباء تعتمد على نفسها ولا تريد دخول الرجل إلى حياتها في الوقت الحالي.

علماً أنها تصدرت مؤخراً غلاف مجلة Vanity Fair لشهر يوليو الماضي، في حوارٍ تحدثت فيه عن أسلوب حياتها الجديد الذي تضع فيه عائلتها في المرتبة الأولى، بالإضافة لأعمالها الخيرية والإجتماعية وفيلمها المقبل.