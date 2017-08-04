المملكة تشتري 50 ألف طن من القمح في مناقصة

الاصلاح نيوز-

قال تجار أوروبيون أمس إن الأردن اشترى 50 ألف طن من قمح الطحين يمكن توريدها من أي منشأ في مناقصة أغلقت يوم الأربعاء.

وأوضح التجار أن الأردن اشترى القمح بسعر 226.60 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن الذي سيكون في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر).

وتردد أن البائع هو مجموعة سي.إتش.إس الزراعية الأميركية.

وقال التجار إنه جرى تقديم عرضين آخرين في المناقصة بسعر 229 و234 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وتقل المشتريات عن الكمية التي طلبتها المناقصة والبالغة 100 ألف طن.

وواجه الأردن صعوبة في الشراء خلال سلسلة من مناقصات الحبوب في الأشهر الأخيرة إذ يقول التجار إن الضبابية التي تكتنف شروط مراقبة الجودة والسداد الجديدة قلصت مشاركة كبرى شركات تصدير الحبوب في المناقصات.

وأظهرت بيانات صدرت أخيرا عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون القمح والشعير والكميات المتعاقد عليها في الطريق إلى المملكة يغطيان استهلاك مدة تتراوح بين 9 و 12 شهرا.

وبينت الاحصائيات أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة من مادة القمح سواء كانت بالمستودعات او متعاقدا عليها حتى أول من امس تبلغ حوالي 965 ألف طن تغطي استهلاك المملكة عاما كاملا في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 ألف طن أي ما يعادل 960 الف طن.

يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلوغرام. وفيما يخص الشعير تظهر الاحصائيات أن الوزارة تمتلك كميات من هذه المادة سواء كانت بالمستودعات او متعاقدا عليها نحو 567 الفا تغطي استهلاك 9 اشهر و 15 يوميا في ظل استهلاط شهري يبلغ 60 الف طن اي ما يعادل 720 ألف طن سنويا. – (رويترز)