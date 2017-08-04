انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد ببنغازي شرقي ليبيا

كان يستهدف زعيم إحدى القبائل وأوقع 10 إصابات

الاصلاح نيوز-

انفجرت عبوة ناسفة ظهر اليوم (الجمعة) بجانب أحد المساجد بمنطقة سيدي فرج جنوبي بنغازي، شرقي ليبيا.

وبحسب مصادر أمنية، فإن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، بعضها خطيرة ولا أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

وتحدث شهود عيان عن أن التفجير كان يستهدف زعيم إحدى القبائل الكبيرة بالمدينة وهو الباشا صالح لطيوش زعيم قبيلة المغاربة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونجا الباشا لطيوش من هذا التفجير الذي استهدف مسجد لطيوش بمنطقة سيدي فرج اليوم الجمعة، ولم يصب بأي أذى.

يذكر أن المسجد ذاته استهدف فيه الشيخ صالح لطيوش منذ سنة تقريبا بتفجير مماثل وتعرض الشيخ صالح لطيوش لإصابات متوسطة وتم علاجه بالخارج وعاد للوطن.

يذكر أن زعماء القبائل مستهدفون بصورة متكررة بمدينة بنغازي، وآخرها اغتيال زعيم قبيلة العواقير بتفجير مماثل أمام مسجد بمنطقة سلوق منذ أربعة أشهر.