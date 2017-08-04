فاينانشال تايمز: حرب الخليج الإعلامية المتفاقمة

الاصلاح نيوزـ

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الضوء على ما تسميه “الحرب الإعلامية” بين قطر والسعودية، في تقرير أعده أحمد ال عمران.

ويذكر التقرير “كيف أهانت قناة العربية السعودية أمير قطر بالإشارة إليه باستخدام اسمه الأول مجردا ووصف حكومته بالحكومة المارقة”.

وأشار التقرير أيضا إلى فيلم وثائقي بثته قناة “سكاي نيوز عربية” من أبو ظبي عن “علاقة قطر بهجمات سبتمبر في الولايات المتحدة”.

في المقابل بثت وسائل إعلام قطرية تقارير عن أن السعودية تعاقب مرتدي قمصان فريق برشلونة لكرة القدم لأنه مدعوم من قطر.

كذلك تصف تقارير قناة الجزيرة الحصار المفروض على قطر بأنه “ينم عن مراهقة سياسية وتطبيق معايير بدوية على مؤسسات سياسية حديثة”، حسب تقرير فاينانشال تايمز.