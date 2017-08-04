ليفربول ونابولي في مهمة صعبة بدوري أبطال أوروبا

الاصلاح نيوز-

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ظهر اليوم الجمعة، قرعة الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي لنظيره هوفنهايم الألماني، فيما يلتقي إسطنبول باشاك شهير التركي بإشبيلية الإسباني.

ويواجه يونج بويز السويسري سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، فيما يلتقي سبورتنج لشبونة بستيوا بوخارست الروماني.

كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل نيقوسيا القبرصي يواجه براج التشيكي، وأوليمبياكوس اليونايني أمام ريجيكا الكرواتي.

وتقام مباريات الذهاب بين يومي 15 و16 أغسطس/ آب المقبل، بينما تقام مباريات العودة في 22/23 من الشهر الجاري.