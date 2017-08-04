ريال مدريد ويونايتد يختتمان تحضيراتهما بانتصارات ودية

الاصلاح نيوز-

احتاج ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا، الى ركلات الترجيح للفوز بمباراته الأخيرة في جولته الأميركية على حساب فريق مكون من نجوم الدوري الأميركي «ام ال اس» 4-2، وذلك بعد تعادلهما 1-1 أمام 61 ألف متفرج احتشدوا على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاجو.

وترجم فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي خاض اللقاء بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضليته الميدانية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 59 عبر بورخا مايورال وبمساعدة أحد مدافعي الفريق المنافس بعدما تحولت الكرة وخدعت الحارس.

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة، خطف الدولي الأميركي دوم دواير، المولود في انجلترا، هدف التعادل لنجوم الدوري الأميركي بكرة رأسية حولها في شباك الحارس البديل الشاب لوكا زيدان، نجل مدرب النادي الملكي والذي دخل في الشوط الثاني.

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز وابتسم الحظ لأبطال أوروبا الذين سجل لهم البرازيلي مارسيلو الركلة الترجيحية الحاسمة ومنحهم الفوز الذي تحدث عنه مايورال قائلا «كان من المهم أن نعود بانتصار، لكن الآن نحن نتطلع لخوض الكأس السوبر الأوروبية».

وهو الفوز الوحيد لريال من أصل أربع مباريات خاضها في جولته الأميركية التحضيرية، إذ خسر أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي بركلات الترجيح (تعادلا 1-1) ثم أمام جار الأخير مانشستر سيتي (1-4) وغريمه التقليدي برشلونة (2-3).

ويعود فريق زيدان الى اوروبا حيث سيتحضر لمواجهة مانشستر يونايتد في الكأس السوبر الأوروبية المقررة الثلاثاء في العاصمة المقدونية سكوبيي، ثم يواجه برشلونة في الكأس السوبر الإسبانية في 13 و16 الحالي، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي خارج ملعبه ضد ديبورتيفو لا كورونيا في 20 منه.

وحاول زيدان في هذه الجولة الأميركية التي غاب عنها رونالدو بسبب عطلته الصيفية الممددة، اشراك العديد من العناصر الشابة كما حصل في مباراة الأربعاء الماضي التي تواجه خلالها النادي الملكي مع لاعبين مميزين مروا في الملاعب الأوروبية، وبينهم لاعبه السابق البرازيلي كاكا.

كما شارك في فريق نجوم «ام ال اس» الألماني باستيان شفاينشتايجر والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس والإيطالي سيباستيان جوفينكو والإسباني دافيد فيا.

من جانبه، أنهى مانشستر يونايتد تحضيراته للموسم الجديد بفوز ودي اخر وهذه المرة على سمبدوريا الإيطالي 2-1 امس الاول على ملعب «لانسداون رود» في دبلن.

ويدين فريق المدرب البرتغالي بفوزه الودي السادس من أصل سبع مباريات (خسارته الوحيدة كانت ضد برشلونة الإسباني 0-1)، الى البديل الإسباني خوان ماتا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 81 من المباراة التي شارك فيها الوافد الجديد من تشيلسي بطل الدوري الممتاز الصربي نيمانيا ماتيتش.

ولعب ماتيتش اساسيا قبل أن يستبدله مورينيو في بداية الشوط الثاني بمايكل كاريك، وهو قدم اداء مميزا خلال الدقائق ال45 التي سيطر عليها يونايتد ومنع منافسه الإيطالي من التسديد على مرماه ولو مرة واحدة، وفرصته الوحيدة كانت إثر خطأ من الهولندي دالي بليند الذي أعاد الكرة لحارسه الإسباني دافيد دي خيا ما أضطر الأخير الى التدخل لتجنب دخول الكرة في شباكه.

ويعود بعدها يونايتد الذي عزز صفوفه حتى الآن بماتيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو والسويدي فيكتور لينديلوف، الى انجلترا حيث يبدأ مشواره في الدوري الممتاز على ملعبه ضد وست هام يونايتد في 13 الشهر الحالي.

أ ف ب