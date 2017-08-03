خلدون الحتاملة.. الرقم الصعب في الانتخابات البلدية

الاصلاح نيوز- خاص /

محافظة اربد بحاجة لرجل قوي صاحب قرار، متوافق عليه من قبل شرائح المجتمع كافة على اختلاف اصولهم ومنابتهم، شخص يوفر الظروف الملائمة لتنمية المجتمع المحلي ولحل المشاكل العالقة والتي تشكل اعباء اضافية على المواطنين. هذا ما استهل به المرشح لمنصب رئاسة بلدية اربد خلدون الحتاملة الذي يعتبر من أقوى المرشحين وصاحب الحظوظ الاوفر لتسلم بلدية اربد.

الحتاملة يؤكد أن ترشحه لمنصب رئاسة البلدية كان نزولا عن رغبة الكثير من ابناء المناطق التابعة لمحافظة اربد والتي تبلغ 23 منطقة، وكان دعم ومساندة الالاف من ابناء اربد الحبيبة باختلاف مرجعياتهم العشائرية والعائلية الدافع الاكبر لخوض مضمار الانتخابات لمنصب رئاسة البلدية، لافتا الى أنه خدم المواطنين 12 عاما عندما كان عضوا في المجلس البلدي لـ ثلاث دورات ونائب رئيس البلدية.

الحتاملة صاحب الباع الطويل في الاعمال التطوعية والخيرية، يعتبر من أكثر الشخصيات التوافقية في محافظة اربد ومن ابرز اعضاء المجلس البلدي واقربهم للمجتمع المحلي لما يقدمه من خدمات ومساعدات لشريحة كبيرة من ابناء محافظة اربد ولحضوره الدائم وتفاعله مع الناس، ولدماثه خلقه ولكرمه ولحبه للوطن وانتمائه لتراب اربد مسقط راسه. فالحتاملة بحسب وجهة نظر الكثير من ابناء المحافظ كان على الدوام يحاول تذليل الصعاب امام المراجعين وتيسير امورهم وتخفيف اعباء المعاملات الرسمية، وكان يسعى دائما بتوظيف علاقاته الشخصية لاستقطاب مستثمرين واستحداث مشاريع جديدة لتشغيل الايدي العاملة وتخفيف من نسبة البطالة في مدينة اربد.

في معرض استعراضه للمشهد الانتخابي أكد حتاملة لـ”الاصلاح نيوز” ان المنافسة بين المرشحين الـ 10 لمنصب رئيس بلدية اربد ستكون “حامية” والاقبال سيكون كبير لان لكل مرشح قاعدته الانتخابية وكل شخص يحشد من طرفه.

واشار حتاملة الى ان بيانه الانتخابية القوي جدا – بشهادة شهود- سيكون بمثابة وثيقة ونهج للعمل به ،وستكون بنوده على جدول اعماله طوال الفترة الدستورية للمجلس البلدي ، مؤكدا أن البيان ركز على أهم القضايا التي تؤرق المواطنين في محافظة اربد ومنها الازمة المرورية في اربد ونظام الأبنية المجحف بحق المواطنين والبلدية والمقاولين والمعمول به في اربد والزرقاء فقط ، “ولدينا “بمشيئة الله” الحلول المنطقية لكل المشاكل والعقبات التي تواجه البلدية” بحسب قوله.

وناشد الحتاملة المواطنين في محافظة اربد بأن يحسنوا الاختيار وأن يغلبوا المصلحة العامة ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة ، وان يختاروا الرجل المناسب القوي القادر على خلق اجواء ملائمة لتنمية وتطوير محافظة اربد، وحل مشاكلها العالقة.

يخوض 10 مترشحين غمار المنافسة لرئاسة بلدية اربد في 15 آب الشهر المقبل، بعد ان حظي بعضهم بإجماعات عشائرية في انتخابات داخلية جرت خلال الفترة الماضية.

وتشير الخريطة الانتخابية الى ان 6 مترشحين من بينهم خلدون الحتاملة سيتنافسون بقوة للظفر برئاسة البلدية في ظل وجود قواعد انتخابية وعشائرية، اضافة الى ان بعضهم يحظى بدعم وتحالف من تجمعات عشائرية مختلفة.

وتحالف بعض المرشحين لرئاسة بلدية اربد الكبرى مع المرشحين لانتخابات اللامركزية من اجل توسيع قاعدتهم الانتخابية وحصد مزيد من الاصوات لصالحهم حتى يتمكنوا من الظفر برئاسة البلدية.

تاليا البيان الانتخابي لخلدون الحتاملة: