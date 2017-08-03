أردني يحصل على جائزة عالمية كأفضل مخترع للعام 2017

الاصلاح نيوز–

يواصل شبابنا الاردني من مختلف القطاعات تحقيق الانجازات والتميز على المستوى العالمي، فقد تم ترشيح واختيار المهندس الاردني ماهر ميمون كفائز بلقب ” افضل مخترع للعام 2017″ من جمعية مهندسي الطاقة العالمية.

وحصل المهندس الاردني ماهر ميمون – ابن الـ 28 سنة – على الجائزة بعد ترشحه وتقييم الترشيحات التي قدمت على الجائزة من مختلف مناطق العالم، لتيمزه في مضمار عمله كمستشار في مجال الطاقة وتأسيسه وعمله المتواصل اليوم على تطوير اختراع يجعل الالواح الشمسية ذاتية التنظيف بدون استعمال المياه من خلال الشركة التي تشاركه فيها ايضا الريادية الاردنية تالا نصراوين وهي شركة “سولار بيزو كلين”.

وسيجري تكريم الاردني ميمون في حفل ضخم سيعقد يوم 26 من شهر ايلول (سبتمبر) المقبل ضمن فعايات كونجرس الطاقة العالمي التي ستنظمها جمعية مهندسي الطاقة في مدينة اتلاتنا في ولاية جورجيا الاميركية.

ويقول ميمون بانه فخور بالوصول الى هذا الانجاز والتكريم ورفع اسم الاردن في حدث ضخم سيشارك فيه المئات من مدراء رجال الاعمال والمتخصصين في مضمار الطاقة وبحضور الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

ويؤكد ميمون – الذي يعمل حاليا كمستشار للطاقة مع مجموعة عزت مرجي في الاردن- بان انجازه سيضع عليه مسؤولية مواصلة العمل والتطوير على اختراعه وشركته الريادية مستقبلا في مجال الطاقة، آملا ان يلقى دعما جيدا من القطاع الخاص لاكمال انجازه والوصول الى التكريم المرتقب.

ويقول: “انا سعيد جدا بأنني سامثل الاردن خلال هذا الحدث العالمي حاملا اسم المملكة مرة اخرى على قائمة الانجازات العالمية للطاقة بعد فوز المهندسة صفاء الجيوسي والمهندسة سهير مهيرات بجوائز مماثلة خلال السنوات الماضية”.

ويؤكد ميمون – الحاصل على بكالوريوس في هندسة الميكاترونيكس والماجستير في هندسة الطاقة – على ضرورة دعم المشاريع الريادية والابداعية في الاردن لانها الأساس في رفد السوق المحلي بالمزيد من فرص العمل، ومساهمتها في وضع اسم الأردن على خريطة ريادة الأعمال العالمية وجعلها بيئة جاذبة للابداع والاستثمار وذلك عن طريق دعم وتمويل عمليات البحث والتطوير والتي ما زالت عقبة امام انطلاق العديد من الابداعات الاردنية الى العالم.

وسيضاف انجاز المهندس الاردني ماهر ميمون الجديد الى قائمة الانجازات التي حققها وشريكته تالا نصراوين خلال السنوات الماضية عبر شركتهم ” سولار بيزو كلين” حيث حققا في سنوات ماضية جائزة الملكة رانيا للريادة، مبادرة الأيدي المفتوحة، جائزة الامارات للطاقة، ثلاث جوائز عالمية خلال القمة العالمية للريادة في وادي السيليكون، واختياره كواحد من افضل 10 مشاريع ريادية من جامعة هارفرد الامريكية، وجائزة الحسين للابداع.

وتتلخص فكرة مشروع “شركة سولار بيزوكلين” باختراع وتطوير نظام سهل التركيب يضاف على سطح الألواح الشمسية والذي يعمل على تنظيف وازالة الغبار كليا، دون الحاجة الى الماء، ولا يحتاج الى صيانة، ويعمل بشكل تلقائي اوتوماتيكي كلما تجمع الغبار على سطح الالواح الشمسية. الخطوة القادمة للشركة هي استكمال البحث والتطوير وفحص هذه التقنية المميزة التي تهدف الى زيادة كفاءة الالواح الشمسية وجعل الاستثمارات في هذا القطاع اكثر جاذبية.

وتعتبر القمة العالمية للطاقة التي تنعقد سنويا أكبر مؤتمر الطاقة والتكنولوجيا يجمع خبراء ومستثمرين ومستخدمي اللطاقة التجارية والصناعية. وخلال هذا المؤتمر يكون هناك عدة ورشات عمل، اجتماعات، ودورات متخصصة للأعضاء المشاركة وفرصة للقاء كبار الخبراء في جميع مجالات الميدان لمساعدة المشاريع الجديدة والقائمة على التطوير.

وجمعية مهندسي الطاقة تأسست في عام 1977 في الولايات المتحدة الأمييركية، هي جمعية مهنية غير ربحية تضم اكثر من 18،000 عضو من اكثر من 100 دولة. مهمة هذه الجمعية هي تعزيز المصالح العلمية والتعليمية من العاملين في صناعة الطاقة وتعزيز العمل من أجل التنمية المستدامة في العالم.

جمعية مهندسي الطاقة أسست عدة فروع داخل الأردن فرع الطاقة التابع لمنظمة ادامة، بالاضافة الى عدة فروع جامعية في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الالمانية الاردنية، وجامعة الاميره سمية.

“الغد”