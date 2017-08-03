مستقلة الانتخاب تشرع بطباعة أوراق الاقتراع لـ‘‘البلدية والمحافظات‘‘

الاصلاح نيوز–

شرعت الهيئة المستقلة للانتخاب بطباعة أوراق الاقتراع لانتخابات مجالس البلدية والمحافظات، فيما أكدت أن الأوراق لن تشتمل على أسماء المرشحات اللواتي فزن بالتزكية بعضوية المجالس المحلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، إنه تم “البدء بطباعة نماذج الاقتراع منذ مطلع الشهر الحالي”، مؤكدا أن “أوراق ونماذج الاقتراع لن تتضمن أسماء المرشحات اللواتي لم ينافسهن أحد على المقاعد والبالغ عددهن 68 مرشحة، كما أنه لن يصار إلى إعلان أسمائهن إلا مع النتائج النهائية للانتخابات وفق أحكام القانون”.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة في بيان صحفي أمس إغلاق باب اعتماد الصحفيين والإعلاميين لمراقبة وتغطية الانتخابات، في حين تم تمديد استقبال طلبات اعتماد المراقبين حتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل.

وقال مدير مديرية الإعلام والاتصال في الهيئة، شرف الدين أبو رمان، في تصريح أمس، إن عدد طلبات اعتماد الصحفيين والاعلاميين “بلغ 1200 طلب يمثلون 80 جهة إعلامية”، فيما بلغ عدد الجهات الرقابية 16 جهة محلية، و 16 دولية.

وأشار أبو رمان إلى استمرار الهيئة في ادخال بيانات الصحفيين والاعلاميين المتقدمين بطلبات اعتماد، “ضمن سياسة الهيئة في الانفتاح والشفافية والتواصل مع شركاء العملية الانتخابية كضمانة من ضمانات النزاهة ومعيار من معايير الشفافية، ولتسهيل مهامهم يوم الاقتراع والفرز خصوصاً”. وبثت صفحة الهيئة على صفحتها على “الفيسبوك”، تسجيلا مصورا لمستودعاتها التي تحوي مواد متعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يتولى قسم المستودعات التخطيط واستلام وتوزيع مواد العملية الانتخابية، من بينها توزيع لوازم المقرات وجداول الناخبين الأولية ولوازم التدريب الداخلي والميداني والربط الالكتروني، وتم كذلك توزيع 4200 كاميرا لغايات الربط الالكتروني.