‘‘الصحة‘‘ تغلق 95 مؤسسة طبية وتنذر 20 بـ6 أشهر

الاصلاح نيوز –

أغلقت وزارة الصحة 95 مؤسسة طبية وصحية؛ لارتكابها “مخالفات سلبية حرجة”، فضلا عن إنذارها 20 أخرى، وتحويل 17 إلى النائب العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان.

وأوضح الخشمان أن المديرية “نسبت بإغلاق مجمعات طبية ومراكز طب عام ومستشفيات ومراكز طوارئ وطب عام، بواقع 17 منشأة فيما أنذرت 6 منها وأحالت 15 منها للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني”، لافتا إلى أن الإغلاق “يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة”.

كما نسبت بإغلاق 11 مختبرا طبيا وإنذار 12، وإغلاق 9 مراكز بصريات وإنذار 2، وإحالة مركزين الى النائب العام، فضلا عن تنسيب المديرية بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي واثنين آخرين للأشعة. وجاءت أسباب الإغلاق والإنذار والإحالة للقضاء وفقا للخشمان، إلى “عدم وجود تراخيص للمؤسسات الصحية، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية، وعدم تقيد المؤسسات الصحية المرخصة بقانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بموجبه، وعدم الالتزام بشروط التراخيص”.

وأوضح أن عدد الشكاوى الواردة للمديرية بلغ 45 شكوى فيما أجرت 95 زيارة للمؤسسات والمراكز الطبية والصحية خلال الفترة نفسها. إلى ذلك أشار الخشمان إلى بدء أعمال اللجنة التي شكلها وزير الصحة الدكتور محمود الشياب للكشف على مدى مواءمة المستشفيات لشروط الترخيص وانسجامها مع الأنظمة والتعليمات، حيث أعدت المديرية كشفا بـ64 مستشفى خاصا تمت زيارة 4 منها حتى يوم أمس الأربعاء، فيما تستمر اللجنة في أعمالها في مختلف محافظات المملكة، وتنهيها في غضون شهرين. يذكر أن عدد المستشفيات الخاصة المرخصة يزيد على 60، فيما يبلغ عدد الصيدليات المرخصة نحو 2622 منها 1416 في العاصمة.

“الغد”