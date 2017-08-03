‘‘التربية‘‘ تنتهي من تصحيح أوراق ‘‘صيفية التوجيهي‘‘

الاصلاح نيوز –

أنهت لجان التصحيح في إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، تصحيح أوراق المباحث المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” الدورة الصيفية للعام الحالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، لـ”الغد” أمس، إن “الكوادر المعنية في الادارة بالوزارة، تقوم الآن بإجراءات تدقيق ومطابقة وإدخال علامات وبيانات على أجهزة الحاسوب”، مضيفا أن الوزارة “لن تحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي، إلا بعد التأكد من انتهاء إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات، وادخال العلامات، قبل الاستخراج النهائي للنتائج.

وأكد الجلاد أن الوزارة، الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج وموعد الامتحان، داعيا لعدم الالتفات إلى أي إشاعة حول ذلك.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، قال في تصريح صحفي سابق إن إعلان نتائج (التوجيهي) سيكون قريبا، مرجحا إعلانها قبل انتخابات المجالس البلدية والمحافظات والتي ستجري بـ15 الشهر الحالي.

يذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لـ”التوجيهي” بلغ 125378، منهم 83627 من الطلبة النظاميين، و41751 من طلبة الدراسة الخاصة.

على صعيد متصل، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات 6 لسنة 2107 وتسمى (تعليمات معدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2017)، وتقرأ مع تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 7 لسنة 2011، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وسمحت التعليمات الجديدة لطالب الثانوية العامة غير المستكمل لمتطلبات النجاح التقدم للامتحان العام بعدد مفتوح من الدورات من غير ان يستنفد حقه.

كما سمحت للطالب غير المستكمل لمتطلبات النجاح، والذي استنفد حقه في الدورات السابقة، التقدم للامتحان العام ابتداء من الدورة الشتوية للعام الدراسي 2018/2107، وفقا للشروط الاتية: – ان يتقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج الامتحان العام ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج المعتمدة.- تعطى الاولوية للتقدم في الامتحان العام للمشتركين الذين استنفدوا حقهم في الدورات السابقة وفق الأحدث وعلى التوالي وذلك لغير المستكملين في ثلاثة مباحث فما دون.

– في حال عدم طرح مبحث ما في برنامج الامتحان العام، يسمح للمشترك غير المستكمل في ذلك المبحث ان يتقدم لمبحث بديل وفق المناهج المعتمدة وما تقرره ادارة المناهج والكتب المدرسية وبالتنسيق مع ادارة الامتحانات والاختبارات.

– في حال تسجيل الطالب غير المستكمل للمستوى او المبحث تسقط تلقائيا العلامة السابقة لهذا المستوى أو المبحث. -(بترا)