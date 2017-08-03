الخميس .. أجواء صيفية

تكون الأجواء صيفية اعتيادية الى معتدلة في المناطق الجبلية نهار الخميس، وتبقى حارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
ليلًا:
تكون الأجواء لطيفة عموماً.
ويتوقع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 33 الى 22
غرب عمان: من 31 الى 20
إربد: من 33 الى 21
جرش: من 33 الى 22
السلط: من 33 الى 19
عجلون: من 33 الى 19
الزرقاء: من 36 الى 22
المفرق: من 36 الى 18
مأدبا: من 31 الى 17
الكرك: من 29 الى 19
الطفيلة: من 30 الى 19
معان: من 38 الى 19
العقبة: من 41 الى 29
البحر الميت: من 39 الى 29
والله أعلم …