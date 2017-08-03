الخميس .. أجواء صيفية

الاصلاح نيوز-

تكون الأجواء صيفية اعتيادية الى معتدلة في المناطق الجبلية نهار الخميس، وتبقى حارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلًا:

تكون الأجواء لطيفة عموماً.

ويتوقع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 33 الى 22

غرب عمان: من 31 الى 20

إربد: من 33 الى 21

جرش: من 33 الى 22

السلط: من 33 الى 19

عجلون: من 33 الى 19

الزرقاء: من 36 الى 22

المفرق: من 36 الى 18

مأدبا: من 31 الى 17

الكرك: من 29 الى 19

الطفيلة: من 30 الى 19

معان: من 38 الى 19

العقبة: من 41 الى 29

البحر الميت: من 39 الى 29

والله أعلم …