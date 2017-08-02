الفيصلي يعبر الأهلي بثنائية إلى نهائي البطولة العربية

الاصلاح نيوز-

تأهل ممثل الكرة الأردنية النادي الفيصلي إلى نهائي البطولة العربية للأندية الأربعاء بعدما جدد فوزه على نظيره الأهلي المصري 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وسجل الهدف الأول للفيصلي دومنيك من رأسية متقنه عند الدقيقة (26) في حين سجل الهدف الثاني مدافع الأهلي أحمد فتحي عند الدقيقة (37) خطأ في مرماه.

وأحرز الأهلي المصري هدفه في الدقيقة 98 من أحداث المباراة عن طريق لاعبه وليد آزارو.

وقدم الفيصلي خلال مشواره في الدور الأول اداء متطورا ومباريات للذكرى، وحصد 9 نقاط كاملة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه هدف، بعد الفوز على الأهلي المصري 1-0 سجله اللاعب يوسف الرواشدة، وعلى نصر حسين داي الجزائري 1-0 سجله المحترف دومينيك، وعلى الوحدة الإماراتي بهدفين للمحترفين لوكاس والليبي الزوي.

ويقام نصف النهائي الآخر بين الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي الخميس، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة الأحد على ستاد برج العرب.