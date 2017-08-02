facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

نجوى فؤاد تخطف الأضواء على الانترنت بصور جديدة ومفاجئة (شاهد)

الأربعاء ٢\٠٨\٢٠١٧

333 الاصلاح نيوز-

خطفت الفنانة المصرية المعروفة نجوى فؤاد الأضواء على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بعد نشرها جملة من الصور التي أظهرت كبر سنها وأظهرت أيضا أثر عمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً.

وظهرت نجوى في الكثير من الصور التي نشرتها مؤخراً بشكل مختلف تماماً عن آخر ظهور لها منذ فترة طويلة، فقد اختفت التجاعيد الموجودة في متتصف الجبهة، وارتفعت وجنتيها، وبدا واضحا أنها انشغلت خلال الفترة الماضية باجراء عمليات تجميل بسيطة.

وكانت نجوى فؤاد قد تم تكريمها الأسبوع الماضي في احتفالية مبدعي مصر والوطن العربي التي أقيمت على مسرح الشباب والرياضة بالقاهرة.

ص3

1ص

ص2

أضف تعليقك

﻿