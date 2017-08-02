التوتر الفني يتصاعد.. مديرة أعمال عمرو دياب ترد على شيرين

الاصلاح نيوز –

تصاعدت وتيرة الأزمة بين الفنان عمرو والفنانة شيرين التي أكدت قبل أيام أن اساءتها لعمرو كانت متعمدة وأنها كانت تقصدها وأنها لم تسيء لأي زميل فنان غيره وإنما قصدته هو وحده، حيث ردت مديرة أعماله على تصريحات شيرين لتتواصل بذلك التصريحات المتبادلة بين الطرفين.

والتزم عمرو دياب الصمت ليوكل مهمة الرد الى محاميه والى مديرة أعماله أيضا هدى الناظر التي كتبت على “فيسبوك”: “لا ده إحنا متعلمناش بقى”، في اشارة سخرية واضحة من تصريحات الفنانة شيرين التي نالت فيها من دياب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب كانت قد قالت خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة كندة علوش: “إنها راحت عليه”، وفهم من تصريحاتها أنها موجهة إلى الفنان عمرو دياب، وقبل أيام أكدت خلال مؤتمر مهرجان قرطاج أنها قصدت ما حدث، وأن ما قالته لم يكن زلة لسان، بل كلمات تعمدت قولها.