5600 مخالفة منذ تشغيل الكاميرات الجديدة يوم أمس

الاصلاح نيوز-

التقطت الكاميرات الجديدة التي ركبتها أمانة عمان مؤخرا منذ فجر يوم أمس الثلاثاء في تشغيلها التجريبي (5600) مخالفة رادار متنوعة ما بين قطع اشارة ضوئية حمراء وسرعة زائدة.

وقال مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان المؤشرات الأولية تفيد بالتزام السائقين بالقواعد المرورية وتجنبهم للمخالفة بعد قرب بدء تفعيل الكاميرات الجديدة.

واضاف الفاعوري ان نسبة المخالفات قليلة مقارنة مع مشاريع الكاميرات السابقة حيث كانت تعمل الكاميرا الواحدة على مخالفة ألف مركبة يوميا.

وزاد ان هدف الكاميرات هو الحفاظ على انسياب حركة المرور والتخفيف من حوادث السير من خلال التزام السائق بقوانين وقواعد السير وخاصة المخالفات الخطرة.

وتابع ان امانة عمان قامت بتوعية المواطن بشكل جيد من حيث الاعلان عن اماكن الكاميرات ونشر اللوحات التحذيرية بوجود الكاميرات بالقرب من هذه الاماكن.

واشار الفاعوري الى ان رادار طريق المطار -متنزه عمان الوطني -‘ضاحية الفاروق ‘ احتل المرتبة الاولى بعدد المخالفات من حيث السرعة الزائدة.

وتتميز الصورة التي تلتقطها الكاميرات الجديدة بخاصية الوضوح وهذا يدل على التقنية العالية التي عملت امانة عمان على تواجدها بهذه الكاميرات.

وقال الفاعوري في تصريح له يوم الاثنين الماضي أن كاميرات مراقبة السرعة الجديدة التي قامت بتركيبها امانة عمان على عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة لتحديد وضبط السرعة وتقليل الحوادث المرورية ستبدأ العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء بشكل تجريبي.

وأوضح الفاعوري ان الكاميرات ستعمل على تسجيل ضبط السرعات التي تجاوزت السرعات المحددة دون تسجيل مخالفات بحقها، لافتا الى ان الفترة التجريبية تستمر من اسبوعين الى شهر، وان الأمانة ستعلن قبل التشغيل الفعلي وتسجيل المخالفات بحق المركبات المتجاوزة للسرعة بفترة اسبوع على الأقل.

وبين الفاعوري ان الفترة التجريبية تهدف الى إعلام سائقي المركبات بمكان الكاميرات للالتزام بالسرعات المحددة والتأكد من دقة وجودة الصورة وفاعلية عمل النظام.

وتشمل مواقع الكاميرات الجديدة شارع الأمير حسين بن عبد الله الثاني، وشارع الملكة رانيا العبد الله، وطريق ياجوز، وشارع المطار، وشارع الأردن، ونزول السفارة الأمريكية.