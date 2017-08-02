ابو الراغب يدعو المستثمرين الاندونيسيين لإقامة مشروعات صناعية

الاصلاح نيوز-

دعا رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب المستثمرين الاندونيسيين للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الاردن والاتحاد الاوروبي من خلال اقامة مشروعات صناعية بالمملكة للتصدير للسوق الاوروبية والاستفادة من المتطلبات الفنية المبسطة.

وشدد خلال منتدى الاعمال الاردني – الاندونيسي الذي أقيم اليوم الاربعاء بمقر الغرفة، على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص في البلدين دورا مهما وتكثيف جهوده لدفع علاقات البلدين الاقتصادية الثنائية الى الامام.

وعبر ابو الراغب عن امله بان يسهم تأسيس مجلس الاعمال الاردني – الاندونيسي الذي تم الشهر الماضي بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكدا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الطموحات والفرص المتوفرة لدى الجانبين.

وذكر ان صادرات المملكة الى اندونيسيا خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 52 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار مستوردات.

وأكد ضرورة اقامة شراكات بين شركات البلدين وترويج الاستثمارات المتبادلة، داعيا ممثلي الشركات الاندونيسية للتعرف على فرص اقامة الاعمال بالاردن باعتباره مركزاً لتأسيس المشاريع الصناعية والانتاجية بالمنطقة وبوابةً للوصول الى ما يقارب مليار مستهلك حول العالم.

وتم خلال المنتدى الذي حضره رئيس مجلس الأعمال الأردني – الاندونيسي عبدالله السعودي ونظمته غرفة صناعة الاردن بالشراكة مع وزارة الاستثمار ومجلس الأعمال الأردني- الاندونيسي، عقد لقاءات ثنائية بين شركات البلدين الصناعية وتقديم عروض حول فرص الأعمال والإستثمار في البلدين.

بدوره، أكد السفير الاندونيسي لدى المملكة أندي رحميانتو عمق العلاقات الأردنية الاندونيسية، مبينا أن المجلس سيكون باكورة أعمال ومبادرات كثيرة لزيادة أواصر التعامل بين المستثمرين بمختلف المجالات.

الى ذلك اشارت رئيسة الوفد الاندونيسي مايرا اندريا إلى حجم فرص الأعمال والإستثمار المتاحة التي يمكن الإستفادة منها لكلا الطرفين، معبرة عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات الإقتصادية و التبادل الصناعي والتجاري و المعلوماتي بين البلدين شريطة تقديم التسهيلات للمستثمرين والصناعيين.