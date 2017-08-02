برشلونة يخطر نيمار بحتمية دفع قيمة الشرط الجزائي قبل الرحيل

الاصلاح نيوز-

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الأربعاء من خلال بيان أنه أخطر لاعبه البرازيلي نيمار ووالده بحتمية دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده -222 مليون يورو- للرحيل من النادي.

وبعد ساعة تقريبا من مغاردته لمدينة جوان جامبر الرياضية حيث ودع زملائه وأعضاء الجهاز الفني، توجه نيمار برفقة والده لإدارة النادي حيث التقى سريعا برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأخطر المهاجم البرازيلي النادي الكتالوني بقرار رحيله لباريس سان جيرمان تأكيدا لما تردد بقوة خلال الأيام الماضية.

وبمجرد إخطار النادي بقراره، أصدر البرسا بيانا جاء نصه كالتالي: “اللاعب نيمار جونيور، برفقة والده وممثله، أخطر نادي برشلونة لكرة القدم صباح اليوم بقرار رحيله في اجتماع بمكاتب النادي”.

وأضاف البيان :”إزاء هذا القرار، أخطرهم النادي بأنه يجب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الساري، والتي أصبحت تبلغ 222 مليون يورو منذ أول يوليو/تموز (الماضي) وأنه يجب دفعها بالكامل”.

وعن قيمة عمولة تمديد العقد المتفق عليها لوالد نيمار -26 مليون يورو- والتي كان من المفترض أن يحصل عليها أول آب (أغسطس) الحالي نظير تجديد عقد اللاعب مع برشلونة العام الماضي حتى حزيران (يونيو) 2021، أشار النادي إلى أن هذا المبلغ سيتم تجميده لحين انتهاء الصفقة. – (إفي)