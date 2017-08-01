أكثر من مليون تصفح لموقع العرائض الحقوقية “نمضي نت” 

الاصلاح نيوز-

أعلن القائمون على إدارة نمضي نت، الموقع المتخصص بالعرائض الحقوقية والمُطالِبة بالعدل والمساواة، وهو الأول من نوعه على الصعيد العربي، بأن الموقع سجل في شهر يوليو/تموز 1,350,266 تصفُحاً من قبل زوار الموقع والذي بلغ عددهم خلال الشهر المذكور 53,916. وانطلق الموقع في الأول من شهر حزيران/يونيو الفائت كمنصةٍ تسعى الى اتاحة المجال للجمهور والمجموعات الناشطة في قضايا حقوق الانسان والتنمية والعدالة والمساواة الى توجيه مطالبهم مباشرةً الى صانعي القرار وكسب تأييدهم.

واستضاف نمضي.نت في شهر تموز خمساً من العرائض شملت جملةً من المواضيع والقضايا والمطالب، وجاء ثلاثٌ من هذه العرائض من الأردن، في حين عالجت عريضتين قضايا تتعلق بدول الخليج العربي. وعقب انطلاقته في شهر يونيو/حزيران استضاف الموقع عريضة واحدة طالبت حكومة الأردن باتخاذ إجراءات لإطلاق سراح صحافي أردني مُعتقل في الإمارات بسبب آرائه على الفيسبوك.

وخلال شهرين من عُمر الموقع، حظيت العرائض التي استضافها، بـ 8273 توقيعاً، تأييداً وتبنياً للمطالب التي حملتها العرائض المنشورة، وكان آخرها عريضةٌ أطلقتها المنظمات النسائية والناشطات والناشطون في مجال حقوق الانسان والتي طالبت مجلس النواب الأردني الغاء المادة 308 من قانون العقوبات حمايةً للطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري. ولاقت العريضة استجابةً غير مسبوقة، وتجاوز عدد الذين تبنوها 5500 موقعةً وموقعاً لغاية الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق لـ 1 أغسطس/آب.

وكان موقع نمضي.نت قد تعرض للحجب في الأردن في منتصف شهر يوليو/تموز، بسبب ما وصفته هيئة الإعلام الأردنية بخطأ أدى الى إخضاع الموقع لتطبيق نصوص قانون المطبوعات والنشر المُعدل في عام 2012. وأدى الحجب الذي استمر بضع أيام الى عدم تمكن مستخدمي شبكة الانترنت في الأردن وعبر أي من مزودي الخدمة فيه، من الوصول الى الموقع وتصفحه من داخل البلاد، فيما لم تؤثر إجراءات الحجب في الأردن على تصفحه في أي من بلدان العالم الأخرى.

وفي الوقت الذي يصف فيه فادي القاضي، المُشرف على نمضي.نت، الموقع باعتباره “معنياً بتشجيع الاتصال المباشر بين أفراد المجتمع وصانعي القرار، وتسهيل إيصال مطالب الناس الى الحكومة والسلطات التنفيذية” فيعودُ للتأكيد على أن العرائض الالكترونية، وهي جوهر عمل الموقع، تشكلُ “أداةَ تتيحُ لأفراد المجتمع القيام بدورهم التطوعي والمستقل في الرقابة على الأداء الحكومي وتشجيع التنمية وتدعيم حرية التعبير وتعزيز اتخاذ الاجراءات بشأن القضايا الهامة والحيوية فيه”.