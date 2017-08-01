النفط ينخفض من أعلى مستوى في شهرين

الاصلاح نيوز-

انخفض النفط يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في شهرين قرب 53 دولارا للبرميل في الوقت الذي طغى فيه أثر وفرة الإمدادات العالمية على قوة الطلب وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية.

ومن المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

لكن مسحا لرويترز أظهر أن إنتاج أوبك زاد في تموز (يوليو) على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 1303 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا إلى 52.46 دولار للبرميل. وبلغ العقد خلال الجلسة 52.93 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 مايو أيار. وتراجع الخام الأميركي 28 سنتا إلى 49.89 دولار للبرميل.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك “عند المستوى الحالي لإنتاج أوبك، من المرجح أن تُظهر سوق النفط عجزا في الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا فقط في النصف الثاني من العام.

“بعبارة أخرى، فإن أوبك لن تحقق هدفها بالقضاء كليا على فائض المعروض بنهاية العام”.

ومن المقرر أن تصدر أحدث بيانات بشأن ما إذا كانت المخزونات الأميركية قد انخفضت مجددا من معهد البترول الأميركي الذي يصدر تقريره في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأميركية يوم الأربعاء.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.-(رويترز)