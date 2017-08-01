6623 مرشحة ومرشحاً لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات

الاصلاح نيوز–

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الانسحابات من مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، 6623 مرشحاً ومرشحة.

وأوضح البيان أن العدد النهائي للمرشحين مقسم حسب الآتي: 538 مرشحة ومرشحة لموقع رئيس البلدية، و4701 مرشحة مرشح لعضوية لمجالس البلدية والمحلية، و1239 مرشحة ومرشحاً لعضوية مجالس المحافظات، فيما ترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان الكبرى 145 مرشحة ومرشحاً، لتصبح جداول المرشحين نهائية ولا يعتد بأي انسحاب بعد تاريخ اليوم.

وقال مدير مديرية العمليات الانتخابية في الهيئة الدكتور عواد الكرادشة، إن عدد المرشحين المنسحبين من رئاسة البلدية بلغ 75 مرشحاً، في حين بلغ عدد المرشحين المنسحبين من عضوية المجالس البلدية والمحلية 115 مرشحاً.

بينما وصل عدد المرشحين المنسحبين من عضوية مجالس المحافظات إلى 72 مرشحاً، وعدد المرشحين المنسحبين من عضوية مجلس أمانة عمّان الكبرى 8 مرشحين، يضاف إليهم 3 حالات وفاة، بالإضافة إلى 61 مرشحاً رفضت طلبات ترشحهم.(بترا)