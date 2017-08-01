عجز الموازنة ينخفض 111 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

انخفض عجز الموازنة، قبل المنح الخارجية، في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 111 مليون دينار إلى حوالي 7ر420 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 8ر531 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016.

وقالت نشرة وزارة المالية الشهرية، التي صدرت اليوم الثلاثاء إن العجز المالي بعد المنح بلغ حوالي 5ر302 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 1ر291 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

يذكر أن عجز الموازنة المقدر بعد المنح وفقا لقانون الموازنة العامة للعام الحالي بلغ نحو 1ر693 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة في النصف الأول من العام الحالي 6ر3446 مليون دينار مقابل 2ر3528 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016، بانخفاض قدره 8ر6 مليون دينار.

وارتفعت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية إلى 4ر3328 مليون دينار مقابل 5ر3287 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 3 ملايين دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 5ر4 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية لنهاية حزيران من العام الحالي 2ر118 مليون دينار مقابل 7ر240 مليون دينار للفترة نفسها من 2016، بانخفاض 5ر122 مليون دينار.

يذكر أن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل إلى حوالي 777 مليون دينار، وغالبيتها يتوقع استلامها في الربع الأخير من هذا العام.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي حوالي 1ر3749 مليون دينار مقابل 3ر3819 مليون دينار للفترة من عام 2016، بانخفاض 2ر70 مليون دينار، وذلك نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 7ر48 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 5ر21 مليون دينار.-(بترا)