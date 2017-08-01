الثلاثاء .. اجواء حارة

الاصلاح نيوز-

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً وتصبح صيفية اعتيادية إلى حارّة نسبياً فوق المرتفعات، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً:

تنخفض درجات الحرارة تدريجياً بحيث تتحول الأجواء مع ساعات الليل الى معتدلة عموماً.

ويتوقع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 36 الى 24

غرب عمان: من 34الى 22

إربد: من 34 الى 23

جرش: من 37 الى 24

السلط: من 33 الى 22

عجلون: من 33 الى 21

الزرقاء: من 38 الى 26

المفرق: من 36 الى 21

مأدبا: من 35 الى 20

الكرك: من 33 الى 23

الطفيلة: من 32 الى 23

معان: من 35 الى 23

العقبة: من 40 الى 30

البحر الميت: من 41 الى 34

والله أعلم …