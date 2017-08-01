جماهير برشلونة تهاجم نيمار وتصفه بـ”الخائن”

الاصلاح نيوز-

شنت جماهير نادي برشلونة الإسباني هجومًا على لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا ووصفته بالخائن بسبب عدم تعليقه على مسألة البقاء في صفوف الفريق الكتالوني أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “الموندو” الإسبانية، فقد قامت بعض الجماهير المتعصبة لنادي برشلونة برفع لافتات حول ملعب “الكامب نو” معقل الفريق الكتالوني تهاجم فيه نيمار وكتبوا عليها “الخائن، والمرتزقة خارج النادي” وعبارات أخرى تهاجم البرازيلي.

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام الإسبانية حول رغبة النجم البرازيلي الرحيل عن النادي الكتالوني، واستعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسداد قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه.

وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013، قادمًا من “سانتوس” البرازيلي، وشارك مع الفريق الإسباني في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 100 هدف.-(الأناضول)