الوحدات يتدرب في فلسطين ويلاقي شباب الأردن الخميس

الاصلاح نيوز-

غادر وفد نادي الوحدات إلى فلسطين بصفوف منقوصة أمس، وذلك لاصراره على تلبية دعوة نادي الأمعري الفلسطيني، والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الفلسطينية ايهاب أبو جزر، والذي يودع ملاعب الكرة مساء اليوم، من خلال المهرجان الذي يقام على ملعب جنين.

الوحدات الذي يترأس وفده رئيس النادي يوسف الصقور، ويرافقه نائب رئيس النادي م.علي خليفة، مدير نشاط الكرة زيد أبو حميد، المدرب العام للفريق عصام محمود، اختصاصي العلاج الطبيعي جبرين مناصرة، غادر بـ8 لاعبين وهم: حارس المرمى تامر صالح، إلى جانب طارق خطاب، باسم فتحي، أدهم القريشي، سعيد مرجان، حمزة الدردور، بهاء فيصل والبرازيلي توريس، لتأكيد دعم الأردن قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين.

وكان وفد فريق الكرة الوحداتي تدرب أمس في فلسطين، بعد وصوله اثر رحلة السفر، حيث قاد المدرب عصام محمود تدريب اللاعبين من خلال تدريبات خفيفة قصدت اراحة عضلات اللاعبين اثر التعب والإرهاق، حيث يشارك فريق الوحدات نجوم الكرة الفلسطينية والذي سبق لهم وان لعبوا في صفوف الوحدات كلا من عبداللطيف البهداري واحمد كشكش وفهد العتال وفادي لافي لإكمال صفوف الفريق في مهرجان اعتزال ابو جزر.

واكد رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور، أن النادي حرص على تلبية دعوة الأشقاء في فلسطين، تعزيزا للموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية من مختلف المجالات والرياضة احد اشكالها، مشيرا ان كانت هناك رغبة كبيرة لدى الوحدات لتجاوز كل المعيقات لتلبية الدعوة والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الفلسطينية ايهاب ابو جزر، معتبرا الزيارة صفحة جديدة لتاريخ عمق العلاقات بين التوأم الأردني والفلسطيني.

من جانبه اشار مدير نشاط الكرة زيد ابوحميد على حرص ادارة نادي الوحدات على التواجد في مهرجان اعتزال ابو جزر، منوها ان المدير الفني جمال محمود وافق على المشاركة رغم ضيق الوقت لانطلاق منافسات درع اتحاد الكرة خلال آب (اغسطس) الحالي، مبينا انه تم التأكيد على عودة الفريق في اليوم التالي من المشاركة في مهرجان الاعتزال لمواصلة الاستعداد ومشاركة جميع صفوف الفريق في المباراة الودية التي تجمع الوحدات وشباب الأردن يوم بعد غد الخميس.

وتحدث نجم الكرة الفلسطينية ايهاب ابو جزر ، معبرا عن سعادته لتلبية نادي الوحدات الدعوة والمشاركة بنجومه المميزين في مهرجان اعتزاله، مؤكدا ان الوحدات تجاوز كل المعيقات وضيق الوقت وتأخر اصدار تصاريح الدخول للوصول الى فلسطين مجسدا عمق العلاقات والدعم الكبير الذي يوليه الأردن لنصرة قضية فلسطين العادلة، مؤكدا ان مهرجان اعتزاله يشارك فيه نخبة نجوم الكرتين الفلسطينية والأردنية في رسم مشهد جديد للتآخي بين التوأم على ارض فلسطين.

قرارات مجلس الادارة

وافق مجلس ادارة نادي الوحدات على تحريري لاعبي فريق الكرة الأول ليث البشتاوي ومنذر رجا، وفتح المجال امامهما للإلتحاق بأحد صفوف أندية المحترفين، بحسب ما اكده أمين سر النادي الناطق الرسمي خضر صوان في اجتماع مجلس ادارة النادي الذي ترأسه يوسف الصقور.

وأضاف:” قرر مجلس الإدارة عدم الموافقة على اعارة اللاعب الشاب حربي عبدالله إلى نادي بلاطة الفلسطيني، وتقرر تعيين حازم عطية مديرا لفريق كرة القدم تحت سن 16، ونسب لاعب فريق الكرة المعتزل اشرف شتات لدورة المدربين A لدى اتحاد الكرة، ووجه الدعوة للاعبي فريق الكرة الأول لبدء الاستعداد للموسم الجديد اعتبارا من العشرين من آب (أغسطس) الحالي.

“الغد”