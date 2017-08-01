الأردن تزود مصر بـ 560 ألف قدم مكعب غاز

الاصلاح نيوز-

صدرت المملكة ما يقارب 560 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر منذ 4 أشهر، عبر باخرة الغاز العائمة التي ترسو قبالة شواطئ العقبة.

وقال مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية لشؤون التخطيط والانتاج، المهندس أمين الزغل، إن ذلك يأتي ضمن اتفاق مع مصر بتوريدها بنحو 140 ألف قدم مكعب شهربا لمدة 10 أشهر، بدأت من شهر آذار(مارس) وحتى نهاية كانون الأول(ديسمبر) المقبل.

وبين الزغل أن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى مصر يندرج تحت البروتوكول الموقع سابقا مع القاهرة، والذي يقضي بالاستفادة المتبادلة من الغاز بين البلدين.

وصدر الأردن إلى مصر ما يقارب 670 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي وفقا لما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق، مبينة في ذلك الوقت أن ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة استقبل 48 شحنة غاز طبيعي مسال خلال العام 2016.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في تصريحات سابقة على هامش المؤتمر الدولي للطاقة الذي عقد في عمان نيسان(ابريل) الماضي إن كميات الغاز التي استلمتها بلاده من المملكة خلال العام الماضي هي كميات مستوردة من الأسواق العالمية لصالح مصر لكن من خلال الأردن عن طريق استغلال مركب تسييل الغاز في العقبة لأن ذلك أقل كلفة على مصر في ذلك الوقت.

إلى ذلك، أعلنت مصر أنها ستعود إلى الوفاء بتعهداتها السابقة بتصدير الغاز عندما تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتتوفر كميات التصدير، متوقعا ان تتوقف بلاده عن عملية استيراد مادة الغاز في نهاية العام 2018.

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية، فقد بلغ عدد البواخر وحاملات الغاز، التي وصلت إلى ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، منذ إنشاء الميناء في حزيران (يونيو) 2015 وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) 90 باخرة غاز، بحمولة تجاوزت 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا لما أعلنته شركة تطوير العقبة في وقت سابق.

ووقعت الحكومة، في وقت سابق، اتفاقيات مع القطاع الصناعي للبدء في تزويده بالغاز الطبيعي على أساس تسعيرة شهرية ضمن قائمة أسعار المشتقات التي تصدرها لجنة التسعير الحكومية نهاية كل شهر، حيث تقدمت نحو 10 صناعات للاستفادة من خطوط أنابيب فجر للحصول على الغاز الطبيعي.