هالة هادي تتميز في أداء الأغنية الأردنية في جرش

الاصلاح نيوز-

بعد غياب عن وطنها الأردن، تميزت الفنانة هالة هادي في اداء الاغنية الاردنية خلال الليلة الأردنية على المسرح الكبير في مهرجان جرش.

وقدمت هالة مجموعة من أجمل الأغنيات نذكر منها ‘ربع الكفاف الحمر’ والتي قدمتها بتوزيع موسيقي جديد، ‘ما أقدر أقلك’، ‘يمه طل وحياني’، ‘بالله تصبوا هالقهوة’، ‘بين الدوالي’، ‘ياخيال الزرقا’، ‘ريدها’…، فأبدعت في أداء أروع أغنيات أشهر مطربي الأغنية الأردنية أمثال توفيق النمري، فهد النجار، سلوى العاص، جميل العاص وسميرة توفيق، وكان تفاعل الجمهور مع غنائها كبيرا جدا.

هالة وجهت التحية للأردن ولشعبها، وقالت: ‘مهرجان جرش الوطني بمثابة منجز تم بسواعد أردنية، حيث تعاونت جهات مختلفة لتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية ليستمر المهرجان بهذا الألق الوطني والعربي والعالمي’.

وأضافت: ‘مهرجان جرش يحمل رسائل في أكثر من إتجاه، فمنها ما هو إنساني وثقافي، ومنها ما هو سياحي، ويؤكد على أن بلدنا الأردن هو بلد الأمن والأمان الحقيقيين’.

وأشارت هالة إلى أنها إختارت الأغنيات التي أدتها في المهرجان لتؤكد على هوية الأغنية الاردنية الجميلة بألحانها ومواضيعها، والقادرة على المنافسة والوصول إلى كل إنسان عربي .

وتم تكريم الفنانة هالة هادي من قبل مدير مهرجان جرش الأستاذ محمد أبو سماقة والذي سلمها الدرع التكريمي على المسرح .

يذكر أن الفنانة هالة هادي تألقت بإطلالتها بفستان مميز جدا من تصميم بسام نعمة .