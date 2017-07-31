ترجيح اعلان نتائج التوجيهي قبل 15 الشهر المقبل

الاصلاح نيوز-

قال وزير التربية والتعليم الدكتور ­عمر الرزاز ان اعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الصيفية للعام 2017 سيكون قريبا، مرجحا إعلانها قبل الخامس عشر من الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور الرزاز في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان عملية تصحيح دفاتر الاجابات لجميع مباحث الامتحان قد شارفت على الانتهاء، مبينا أنه يجري الان تفتيش دفاتر الاجابات وتدقيق العلامات ومطابقتها قبل الاستخراج النهائي للنتائج.

وأكد ان الوزارة ستعلن في حينه وبوقت كافٍ الموعد المحدد لإعلان النتائج تجنبا لإرباك الطلبة وأولياء الامور. (بترا)