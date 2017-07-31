قاتل الأردنييْن زيف وعائلته يهجرون منزلهم

الاصلاح نيوز-

اضطر حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قام بقتل أردنييْن اثنين، وعائلته إلى إخلاء منزلهم في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في أعقاب نشر صورة المجرم مساء يوم أمس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الحارس تخشى التعرض لحياته، وذلك بعد الكشف عن هويته بالكامل، حيث لجأت العائلة إلى منزل أحد الأقارب.

و نشرت صورة الهوية الدبلوماسية الصادرة عن إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وتُظهر أن اسم المجرم القاتل هو زيف حاي موردخاي مويال.

ومنحت الهوية لزيف بصفته ملحقا في السفارة الإسرائيلية بعمان. وقد صدرت الهوية في العاشر من آب (أغسطس) 2016 وصالحة لغاية العاشر من آب (أغسطس) 2017.