إطلاق نظام اتصال وتتبع للتكسي الأصفر في عمان

الاصلاح نيوز-

وقعت أمانة عمان الكبرى وشركة عبر الطريق للتطبيقات الالكترونية اتفاقية إطلاق مشروع نظام الاتصال وتتبع المركبات لسيارات التكسي الاصفر في عمان، والذي سيمكن أي مواطن من طلب سيارة التكسي باستخدام أي نظام إتصال متاح ( تلفون ارضي ، او خلوي ، او تطبيقات النت ).

ووقع الاتفاقية رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس مجلس إدارة شركة عبر الطريق عيد ابو الحاج ونصت على التزام الشركة بتقديم الخدمة بتوريد وتركيب وإدارة وصيانة وإدامة خدمة نظام الاتصال والتتبع والاجهزة والمعدات المرتبطة به طيلة فترة الاعتماد.

وعلى التزام الشركة بمتابعة ترخيص سيارات التكسي المشتركة بالنظام وسائقيها من خلال المكاتب المتعاقد معها، والتزام الشركة بتقديم حجم كافي من حزم الانترنت لمكونات النظام والدفع الالكتروني بدون أي زيادة مالية على طالب الخدمة والمشغل ( مكتب التكسي ).

ونصت الشروط والمواصفات الفنية لأنظمة الاتصال والتتبع على توفير نظام اتصال آلي ما بين طالب الخدمة وسيارة التكسي من خلال جهاز مثبت داخل المركبة يضمن عدم حاجة السائق لاستخدام الهاتف النقال .

واكد مدير دائرة عمليات النقل العام في امانة عمان المهندس عبد الرحيم وريكات ان قطاع التكسي هو من الروافع الاساسية لمنظومة النقل الحضري في مدينة عمان ، ويعتبر الناقل الاكبر للمواطنين نظرا لحجم الاسطول البالغ 11 الف مركبة تقوم برحلات يومية لا تقل عن نصف مليون رحلة.

واضاف أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يقارب 700 مليون دينار ويعمل من خلاله 20 الف ما بين سائق ومالك وموظفي مكاتب ايضا.

وأشار الوريكات ان المشروع سيحقق العديد من الاهداف ابرزها توفير الخدمة للمواطن دون النزول الى الشارع ، وتخفيض عدد الرحلات الناتجة عن التجوال العشوائي لالتقاط الركاب ، وتخفيف الازدحامات المرورية ، وتخفيض التكاليف التشغيلية خاصة المرتبطة بمصاريف المحروقات والزيوت.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة عبر الطريق عيد ابو الحاج ان الشركة ستقوم باستغلال كافة السبل للوصول الى الغايات المرجوة بتوفير 11 الف جهاز تابلت مع تزويد التكاسي العاملة مع المشروع باجهزة طرفية ليكون التعامل مع المركبة كما هو منصوص في شروط العطاء بكلفة تقريبية تصل الى مليون دينار.

واشار الى انه سيتم تزويد سائقي التكسي الاصفر بالزي الموحد مجانا مع عقد دورات تدريبية لتطوير الاداء ، موجها الشكر لشركة امنية للاتصالات لتبنيها تطوير ودعم المشروع الكترونيا وتسويقيا بحيث ستقوم بعمل حملة دعائية ضخمة .

وحضر حفل التوقيع نائب رئيس لجنة أمانة عمان وأمين عام وزارة النقل ومدير مدينة عمان ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري ومدير دائرة ترخيص المركبات ومدير المعهد المروري وعدد من المعنيين من البنك المركزي ومدير شركة أمنية ومالكي مكاتب تكسي الإندماج.