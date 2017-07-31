الملك يزور المديرية العامة للدفاع المدني

الاصلاح نيوز-

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأَعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، المديرية العامة للدفاع المدني، التقى خلالها مديرها العام اللواء مصطفى البزايعة، حيث اطمأن على الخدمات التي يقدمها جهاز الدفاع المدني في مختلف مجالات الاختصاص.

وأكد جلالته ضرورة إدامة عملية التطوير والتحديث لجهاز الدفاع المدني بما يضمن الارتقاء بسوية الأداء إلى أعلى المستويات.

وأعرب جلالته، خلال الزيارة، عن اعتزازه بجهود منتسبي جهاز الدفاع المدني الدؤوبة للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الأخطار، والتعامل مع مختلف الحوادث بكفاءة وحرفية عالية.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز من المدير العام للدفاع المدني استعرض فيه استراتيجية الجهاز وخططه التطويرية الطموحة خاصة التوسعِ الأفقي بخدماته من خلال استحداث مواقع جديدة للدفاع المدني ورفده بالآليات والمعدات الحديثة والكوادر المدربة المؤهلة.