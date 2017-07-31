تثبيت البنزين ورفع الديزل والكاز

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ورفع سعر السولار والكاز بمقدار 15فلس/لتر. فمع ارتفاع سعر النفط الخام الى معدل 48.40 دولار للبرميل خلال شهر تموز مقارنة مع 46.48 دولار للبرميل خلال شهر حزيران، أدى هذا الى ارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتةخلال الشهر الماضي كان أعلاها لمادتي السولار والكاز، في حين كان الارتفاع طفيفاً على سعر مادة البنزين.

وبحسب قرار لجنة التسعير تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 650 فلسا للتر الواحد، وبنزينأوكتان 95 عند 865 فلسا للتر ورفع سعر مادتي الديزل والكاز من 465 فلس للتر الواحد الى 480 فلسا وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من أن سعرها عالميا 7.20 دينار .

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعيللصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 5.912دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر آبالقادم وهو أقل بـ حوالي 2% من سعر الغاز الطبيعي لشهر تموز. وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.085 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هذا وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .