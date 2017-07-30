‘‘الأشغال‘‘ توعز بتنفيذ خدمات البنية التحتية لأرض الصحفيين بالغباوي

الاصلاح نيوز-

اوعز وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه للمقاول ائتلاف شركة سعد المبطي وشركاه وشركة المشاريع المتحدة لتنفيذ اعمال البنية التحتية من طرق وكوابل الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي للمشروع ضمن موقع اسكان الصحفيين في منطقة الغباوي وذلك من خلال الوفورات المتحققة من مشروع العطاء المركزي رقم 106 / 2013 والخاص بتنفيذ وتوسعة طريق الزرقاء – الازرق – العمري الجزء الثاني.

ويأتي هذا القرار اشارة الى كتاب رئيس الوزراء بخصوص ادخال اراضي بلدية الزرقاء الكبرى وتهيئة البنى التحتية اللازمة لاسكان الصحفيين ومعالجة مشكلة التلوث الناجمة عن تحويل خط الصرف الصحي لاسكان القوات المسلحة الى تلك القطعة.

واوضح الكتاب ان كتاب الوزير الذي تم توجيهه الى نقيب الصحفيين الاردنيين ومدير الكميات والمواصفات وتعديل الاسعار لمشاريع الطرق لدار الهندسة وائتلاف شركة سعد المبطي وشركاه وشركة المشاريع المتحدة بخصوص كتاب الصرف الصحي سيكون التمويل الخاص بهم من وزارة الشؤون البلدية التي تتابع موضوع تحسين ارض الغباوي وذلك خلال الاجتماعات التي تمت مع قبل النقيب ونائبة مع وزير البلديات.

يذكر ان وزارة الاشغال كانت قد طرحت في وقت سابق عطاء بقيمة 105 الاف دينار ونفذته والتي تتضمن تعبيد الشارع الرئيسي.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان شمول الخدمات التي ستنفذها وزارة الاشغال بتوجيهات من الحكومة حقق الرؤى الملكية السامية لخدمة قطعة الارض التي خصصها جلالة الملك عبدالله الثاني للصحافيين تقديرا لمكانتهم ودورهم الريادي ومساهمتهم في خدمة الوطن.

واشار الى ان شمول المشروع سيساهم في استكمال وايصال الخدمات اللازمة لها والتي من ابرزها الصرف الصحي والمياه والكهرباء ويسهل على الزملاء المستفيدين من هذا المشروع استثمارها من خلال بناء مساكن في ظل محدودية الموارد.

وثمن مجلس النقابة واعضاء الهيئة العامة من المستفيدين من الاسكان الخطوات التي تتخذها الحكومة لتلبية مطالب الصحفيين مما يؤكد ذلك عزم الحكومة وجديتها لتنفيذ مطالب الصحفيين التي تم تقديمها خلال لقاء المجلس مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قبل اكثر من شهر. (بترا)