مجلس النواب يحصر جريمة الشرف بحالة التلبس فقط

الاصلاح نيوز-

وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأحد، التي نوقشت فيها المادة 340 من قانون العقوبات على حصر العذر المخفف في جرائم الشرف بحالة التلبس فقط.

وأقر النواب المادة التي تنص “يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه”، ووافقوا على اضافة العبارة التالية “لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة اذا وقع الفعل على انثى خارج نطاق احكام المادة 340 من القانون.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه “يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت، كما تنص على أنه يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت، وأكدت المادة أنه لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر، كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.

“الغد”