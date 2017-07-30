تشييع جثمان العلاونة في إربد بمشاركة مدير الأمن

الاصلاح نيوز –

وري الثرى جثمان الملازم اول حمزة العلاونة، الذي قضى هو وزميله في مكافحة المخدرات الملازم اول سامي الحمايدة خلال تأدية واجبهما اثر حادثة تدهور خلال مطاردة مركبة مشبوهه ليل السبت الاحد بمحافظة المفرق، بحضور ذويه وبمشاركة عدد كبير من ضباط وضباط صف وافراد الاجهزة الامنية وجمع غفير من المواطنين.

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، حيث حمل على أكتاف رفاقه من منتسبي المديرية العامة للامن العام ملفوفا بالعلم الأردني، ووري الثرى في مقبرة البلدة بعد الصلاة عليه في مسجد الطيبة الكبير غرب اربد.

وشارك في تشييع جثمان العلاونة، مدير الامن العام اللواء احمد سرحان الفقيه ومحافظ اربد رضوان العتوم، وعدد من كبار ضباط الامن العام والأجهزة الأمنية الاخرى، والمسؤولين المدنيين، وذوي الشهيد.

وقدم الفقيه علم المملكة لوالد الشهيد، كما قدم أحر التعازي والمواساة لذويه باسمه، ونيابة عن جميع منتسبي الامن العام ، فيما وضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد.

وعبر ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من أبناء الامن العام، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، واعتزازهم باستشهاد ابنهم الذي أدى واجبه بكل إخلاص وتفان.