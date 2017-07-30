مهلة انسحاب المترشحين للانتخابات تنتهي الثلاثاء

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه ومع نهاية الدوام الرسمي للأول من آب المقبل ستنتهي مهلة انسحاب المترشحين، لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وبين الدكتور الكلالدة في تصريح خاص أن الهيئة ستباشر طباعة أسماء المترشحين على ورقتي انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء مجلس المحافظة، مع مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الهيئة لن تقبل أي طلبات انسحاب بعد هذا التاريخ كون الهيئة ستباشر طباعة أوراق الانتخاب، لتكون جاهزة قبيل الخامس عشر من آب المقبل بأيام استعداداً للانتخابات.

وذكر أن أسماء المترشحين لعضوية المجالس البلدية لن تكتب على ورقة الانتخاب الخاصة بالاعضاء وانما ستوضع داخل «المعزل» الخاص بعملية الاقتراع، ليتمكن الناخب من اختيار اسماء من يمثلونه وكتابتهم على ورقة الاقتراع، في حين أن الناخب يؤشر على صورة من يمثلة لرئاسة المجلس البلدي دون الكتابة على ورقة الاقتراع، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة.

من جهة أخرى حرمت دائرة الافتاء العام على المترشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات كما حرمت على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المترشحين باعتبار أن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة، وأيُّ مالٍ يتقاضاه نتيجة ذلك مالٌ حرام، سيُسأل عنه أمام الله تعالى.

وبينت في فتوى يحرم على المترشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات، وكذلك يحرم على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المترشحين؛ لأن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة، وأيُّ مالٍ يتقاضاه نتيجة ذلك مالٌ حرام، سيُسأل عنه أمام الله تعالى، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} النساء/، وعن عبد الله بن عمرو قال: «لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» رواه أبو داود.

وأما تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين؛ فلا يجوز شرعًا لا للحالف ولا للمُحلِّف، وليس لأحد أن يُحَلِّف أحدًا على ذلك، ولم تُشرع الأيمان لهذا الأمر، قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة/ 224.

ويجب على من حلف يمينًا أن يتحلَّل منه بالتكفير عن يمينه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليُكَفِّر عن يمينه) رواه مسلم.

واوصت المترشحين والناخبين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يقوموا بمسؤوليتهم بصورة صحيحة، وأن يبتعدوا عن الغشّ والكذب والتعاملات المحرمة في العملية الانتخابية، لنتمكن من النهوض بوطننا إلى ما فيه الخير والصلاح.

الراي