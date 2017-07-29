العثور على موظفي هيئة الطاقة المفقودين في باير

الاصلاح نيوز-

عثرت شرطة البادية الجنوبية، فجر السبت على أربعة اشخاص من موظفي هيئة الطاقة والمعادن ابلغ عن فقدانهم في منطقة نائية شرق منطقة باير.

وقال مدير شرطة البادية الجنوبية العقيد عيد القرارعة انه بعد تلقي نداء استغاثة عن طريق هاتف الطوارئ الموحد في مديرية الأمن العام حوالي الساعة العاشرة مساء، تم تشكيل فرق بحث من مرتبات مديرية الشرطة مع مسلحات البادية وبمشاركة منه حيث بدأت فرق البحث بمسح منطقة باير التي تبعد عن الجفر حوالي 100كم وعن مركز محافظة معان 160 كم .

وأضاف وعلى مدى 5ساعات من البحث حيث زاد من صعوبة العثور عليهم الظلام الشديد وتشابه التضاريس، تم العثور عليهم في منطقة نائية تبعد عن باير حوالي 4 كم داخل الصحراء حوالي الساعة الثالثة فجر السبت، بعد ان ساروا مسافة تقارب 35 كم سيرا على الأقدام أثر تعطل مركبتهم منذ عصر الجمعة.

وأكد القرارعة أنهم كانوا بصحة جيدة ، حيث تم اصطحابهم لمركز صحي الجفر للاطمئنان على صحتهم ومن ثم باتجاه مدينة معان لتأمينهم.

وأضاف العقيد القرارعة ان فرق البحث مازالت تمسح المنطقة من اجل العثور على المركبة.