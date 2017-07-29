مهرجان صيف عمان للتسوق يفتتح الخميس المقبل

الاصلاح نيوز-

تفتتح يوم الخميس المقبل فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي السادس عشر للتسوق، بمشاركة 100 شركة محلية وعربية وأجنبية بأرض المعارض على طريق المطار. ويشارك في المهرجان، الذي يستمر عشرة أيام وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض «ابكو»، شركات من فلسطين والسعودية ومصر وسوريا والباكستان والهند وبنغلادش بالإضافة لأخرى محلية. ويشتمل المهرجان، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل، على العديد من المعروضات،منها: الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية»المنظفات» والتحف والهدايا. ويعتبر من أبرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والتجارية والترويجية، حيث يمثل ملتقى للعائلة الأردنية والزائرين للمملكة كونه يوفر متعة التسوق والترفيه والتسلية.

وأشار مدير عام شركة «ابكو» رائد أبو سعدة في بيان صحافي امس الجمعة، إلى أن الدخول لأرض المهرجان سيكون مجانيا بالإضافة لتوفير خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين وتوزيع الهدايا والجوائز واقامة المسابقات وتوفير العاب للأطفال. وأوضح أن المهرجان، الذي يقام برعاية من البنك العربي الاسلامي الدولي ومجموعة العملاق الصناعية، يعتبر من أهم معارض التسوق والترفيه التي تقام محليا كونه يتيح الفرصة لضيوف المملكة من العرب والمغتربين الأردنيين والمقيمين للاطلاع على ما حققته الصناعة المحلية من تطور وازدهار وتنافسية عالية.

وأكد أبو سعده أن اقامة المعارض المتخصصة يسهم بالترويج للصناعة المحلية وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن الاردن بات وجهة مفضلة للسياحة العائلية وبخاصة من دول الخليج العربي بفعل توفر الأمن والاستقرار.(بترا)