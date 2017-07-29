اللوزي يؤكد ضرورة جاهزية الناقل الأردني لموسم الحج

الاصلاح نيوز-

التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي عدداً من شركات النقل الدولي والتأجير والسياحي وبحضور مندوب وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لبحث نقل الحجاج لهذا الموسم، حيث هدف الاجتماع الى التركيز على جاهزية حافلات نقل الحجاج من قبل الناقل الاردني.

وأكد اللوزي أن الهيئة معنية بالحافلة المؤهلة والتي تنطبق عليها المواصفات، حتى تضمن الهيئة أن الناقل الاردني لديه اسطول مؤهل لنقل الحجاج.

وأشار الى أن المواصفات المطلوبة لنقل الحجاج مهمة بالاضافة الى مواصفات وشروط السائق المؤهل لقيادة الحافلة لضمان أعلى مستويات سلامة نقل الحجاج.

وستقوم الهيئة بحصر كافة اعداد الحافلات الاردنية المؤهلة لنقل الحجاج لهذا الموسم وبالتنسيق مع وزارة الاوقاف لضمان أن الناقل الاردني يستطيع نقل اكبر عدد ممكن من الحجاج لهذا الموسم.

وبين اللوزي أن الهيئة ووزارة الاوقاف ومديرية الامن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات ستبدأ ومنذ شهر ايلول من هذا العام بالترتيب والعمل لموسم الحج والعمرة القادمين.(بترا)