إذاعة فرنسية تحدد موعد انضمام نيمار لباريس سان جيرمان

الاصلاح نيوز-

لا يزال البرازيلي نيمار، لاعب نادي برشلونة الإسباني، متصدرًا لسوق الانتقالات الصيفية، بعد أنباء انضمامه لنادي باريس سان جيرمان في صفقة ستكون هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية الشهيرة فإن نيمار يملك اتفاقًا نهائيًا مع النادي الباريسي، وسيتم إعلانه لاعبًا للنادي الباريسي يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.

وأوضح مصدر بالإذاعة الفرنسية أن نيمار يملك اتفاقًا كاملًا يتضمن حتى الأجزاء الصغيرة مع النادي الباريسي، خاصة بعد شجاره اليوم في تدريبات الفريق الكتالوني مع الوافد الجديد نيلسون سيميدو، ما عزز من أنباء رحيل اللاعب البرازيلي.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان أجرى عدة دراسات على صفقة نيمار للتأكد من عدم دخول النادي في سياسة اللعب المالي النظيف، خاصة أن وصول البرازيلي سيزيد من نسبة التسويق للفريق الفرنسي وسيزيد من دخله على كل الأصعدة.

وتفيد التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان سوف يدفع الشرط الجزائي للاعب بقيمة 222 مليون يورو، بعدما رفض برشلونة الدخول في مفاوضات مع النادي الفرنسي لتخفيض ثمن انتقاله.