موسم ريال مدريد التاريخي بين 5 أرقام قياسية مهددة في الميركاتو

الاصلاح نيوز-

مدربون يبحثون عن الأفضل، إدارات تفتح خزائنها بلا قيود، وعروض بمبالغ فلكية، والمحصلة: أرقام قياسية تتساقط.. هكذا حال سوق الانتقالات في أوروبا هذا الصيف.

وشهد الميركاتو نشاطا ملحوظا لعدد من الأندية، لعل أبرزها مانشستر سيتي وميلان، بينما وقعت أندية أخرى فريسة لأصحاب القوة الشرائية الكبيرة، وهنا يعتبر موناكو المثال الأبرز، ذلك كله وسط اختفاء العروض الصينية المغرية، التي تصدرت المشهد الصيف الماضي.

وتغيرت المفاهيم في سوق الانتقالات، إذ لم تعد هناك أرقام قياسية يمكنها الصمود طويلا، والدليل أن لقب أغلى مدافع في التاريخ تغير مرتين هذا الصيف.

جون ستونز، الذي انتقل من إيفرتون إلى سيتي الصيف الماضي مقابل 55.6 مليون يورو، فقد اللقب بمجرد أن ضم ناديه كايل ووكر من توتنهام هذا الموسم بـ56.5 مليون يورو.

لكن ووكر لم يهنأ باللقب كثيرا، فبعدها بأيام ضم سيتي نفسه بينيامين ميندي مدافع موناكو مقابل 57.5 مليون يورو، ليعتلي اللاعب الفرنسي عرش المدافعين حتى كتابة هذه السطور.

ورغم أن ووكر خسر لقب أغلى مدافع سريعا، إلا أنه بات أغلى لاعب إنجليزي، بعدما تخطت صفقته القيمة المالية التي انتقل بها رحيم سترلينج من ليفربول إلى السيتيزنس عام 2015.