الفيصلي يفوز على الوحدة و يحقق العلامة الكاملة

الاصلاح نيوز-

حقق الفيصلي فوزاً غالياً على الوحدة الأماراتي بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن الجولة الختامية من مباريات المجموعة الأولي بالبطولة العربية المقامة فى مصر من يوم 22 يوليو و حتي 6 أغسطس.

سجل هدف الوحدة مراد بتنا في الدقيقة 41 من عمر المباراة عن طريق تسديدة لم يستطيع حارس المرمى التعامل معها.

فيما سجل هدفي الفيصلي لوكاس سيمون ، فى الدقيقة 76 من عمر المباراة،و أكرم الزوي في الدقيقة 90.

وجاء تشكيل الفيصلي للمباراة كالتالى: إبراهيم دلدوم،مهدي علامة،عدي زهران،يوسف خليفة،محمد علاونة،أنس الجبارت،معتز الفتياني،ياسر الرواشدة،بلال فودير،مندي دومنيك،لوكاس جيكوفيتش.

فيما جاء تشكيل الوحدة الإماراتي كالتالى : محمد المتهالي،سلطان الغافري،مراد بطنا،سيبيستيان تاجليابو،سهيل المنصوري،بلارس درسودرساك،شانج ربم،عبد الرحيم اهلي،سالم البلوشي،سعيد المسماري.

ويتصدر الفيصلى ‘الحصان الأسود’ للبطولة العربية، جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الاهلى ونصر حسين داى الجزائري، بينما يحتل الوحدة الاماراتى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط وتأكد خروجه من منافسات البطولة.

وكالات