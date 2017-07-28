55 نائبا وقعوا على مذكرة اغلاق السفارة الاسرائيلية

الاصلاح نيوز-

أكد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية تامر بينو ارتفاع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بطرد السفير الصهيوني وإغلاق سفارة العدو الصهيوني واستدعاء السفير الاردني لدى الكيان إلى 55 نائبا حتى مساء أمس الخميس على خلفية جريمة السفارة الصهيونية.

وأشار بينو إلى أن عدد النواب الموقعين على المذكرة لا يزال مرشحا للازدياد، وقال بينو إلى أن كثيرا من النواب الذين نعتز بمواقفهم الوطنية المشرفة ممن لم يتمكنوا من التوقيع على المذكرة بسبب السفر او انشغالات أخرى أبدوا تأييدهم للمذكرة وسيتم توقيعهم عليها مع بدء جلسات مجلس النواب الأحد المقبل .

وفيما يلي اسماء النواب الموقعين حتى مساء الخميس على المذكرة بخصوص جريمة السفارة الصهيونية ..

1- عبد الكريم الدغمي

2- عبد الله العكايلة

3- خليل عطية

4- خالد الفناطسة

5- وفاء بني مصطفى

6- نبيل الشيشاني

7- هدى العتوم

8- طارق خوري

9- مصطفى العساف

10- محمد نوح القضاة

11- تامر بينو

12- صالح العرموطي

13- منتهى البعول

14- منصور سيف الدين مراد

15- محمد هديب

16- ديمة طهبوب

17- موسى الوحش

18- موسى هنطش

19- عليا ابو هليل

20- مصطفى ياغي

21- ابراهيم ابو السيد

22- إبراهيم بني هاني

23- حياة المسيمي

24- خالد رمضان

25- خميس عطية

26- مصلح الطراونة

27- قيس زيادين

28- سعود ابو محفوظ

29- محمود الفراهيد

30- احمد الرقب

31- جمال قمو

32- محمود الطيطي

33- محمد الرياطي

34- غازي الهواملة

35- فوزي الطعيمة

36- يحي السعود

37- ابراهيم ابو العز

38- صداح الحباشنة

39- حازم المجالي

40- رسمية الكعابنة

41- محمد الظهراوي

42- عبد المنعم العودات

43- مرزوق الدعجة

44- محمد العتايقة

45- صفاء المومني

46- معتز ابو رمان

47- شاهة العمارين

48- عمر قراقيش

49- شعيب الشديفات

50- جودت الدرابسة

51- يوسف الجراح

52- خير أبو صعيليك

53- علي الحجاحجة

54- عبد الله عبيدات

55- ابراهيم القرعان