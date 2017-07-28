السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على مكة

الاصلاح نيوز-

اعلن التحالف العربي مساء الخميس اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة المكرمة اطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن قبل شهر من انطلاق موسم الحج.

وقال التحالف العربي الذي يتدخل عسكريا باليمن في بيان، إنّ الصاروخ اعتُرض على بعد 69 كلم جنوب مكة، متحدثا عن “محاولة يائسة من المتمردين الحوثيين الشيعة لإفساد الحج”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض صاروخ مماثل. ففي نهاية تشرين الاول(اكتوبر) 2016، اطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بعيد المدى قال التحالف انه اعترضه على بعد 65 كيلومترا من مكة، وأثار وقتذاك موجة استنكار.

غير أنّ الصاروخ الذي تم اعتراضه الخميس يشكّل تهديدًا لموسم الحج الذي يُرتقب أن يشارك فيه مليوني مسلم من كل انحاء العالم.

ونشرت السعودية بطاريات صواريخ باتريوت لاعتراض الصواريخ البالستية.

واعتبر التحالف العربي ان اطلاق صاروخ بالستي جديد هو دليل على “مواصلة تهريب الاسلحة (لصالح المتمردين الحوثيين) في ميناء الحديدة” على البحر الاحمر.

وقال التحالف في بيانه ان “ادخال الاسلحة يتواصل بشكل غير شرعي بسبب غياب الرقابة في ميناء الحديدة”.

ويقع ميناء الحديدة على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب-غرب صنعاء.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا طلب التحالف العربي بالاشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي في هذا البلد، والذي يسيطر عليه الحوثيون.

يشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول(سبتمبر) من العام نفسه.

وتصاعد النزاع مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار(مارس) 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وشنّ المتمرّدون الحوثيون سلسلة هجمات استهدفت جنوب السعودية منذ ان بدأ التحالف عمليّته العسكرية في اليمن دعمًا لقوات الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليا.(أ ف ب)