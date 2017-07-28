نيمار يقود برشلونة للفوز والريال يسقط برباعية سيتي

الاصلاح نيوز-

واصل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي، تألقه وقاد فريقه برشلونة الاسباني الى وقف الانتصارات المتتالية لمانشستر يونايتد الانجليزي 1-0 في كأس الابطال الدولية لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وقسا مانشستر سيتي ثالث الدوري الانجليزي على ريال مدريد بطل الدوري الاسباني بالفوز عليه 4-1، فيما انتزع يوفنتوس بطل الدوري الايطالي فوزا قاتلا من باريس سان جرمان وصيف بطل فرنسا 3-2.

في المباراة الاولى على ملعب “فيديكس فيلد في لاندوفر بولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن وامام نحو 82 الف متفرج، تابع نيمار الذي قد يصبح في الايام القليلة المقبلة اغلى لاعب في التاريخ، تألقه بتسجيله هدف الفوز للنادي الكاتالوني.

ورفع نيمار رصيده التهديفي في الجولة الاميركية الى 3 اهداف في مباراتين بعد ثنائية الفوز على يوفنتوس (2-1) السبت الماضي.

ومرة اخرى، ابلى نيمار بلاء حسنا على ارضية الملعب مؤكدا سبب الرغبة القوية لباريس سان جرمان في دفع قيمة فسخ عقده مع النادي الكاتالوني والبالغة 222 مليون يورو مع راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.

وتفنن نيمار الذي دفع به المدرب الجديد لبرشلونة إرنستو فالفيردي أساسيا للمرة الثانية على التوالي، على الجهة اليسرى وتلاعب مرات عدة بالدفاع الانكليزي بمراوغاته وتوغلاته وتمريراته الحاسمة التي لم يستغلها زملاؤه مرات عدة ابرزها تسديدة الارجنتيني ليونيل ميسي التي ارتدت من قائم مرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا (12).

ونجح نيمار في هز الشباك مستغلا تمريرة من ميسي فشل المدافع الدولي الاكوادوري انطونيو فالنسيا في تشتيتها فانتزعها البرازيلي وتلاعب بمدافعين واودعها داخل المرمى (31). وتصدر نيمار لائحة هدافي الدورة الودية.

وتألق الثلاثي نيمار وميسي والاوروغوياني لويس سواريز في الشوط الاول وشكلوا خطورة كبيرة على دفاع الشياطين الحمر.

وأجرى فالفيردي 8 تبديلات في الشوط الثاني وابقى على ميسي والكرواتي ايفان راكيتيتش وحارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن فقط. وتحسن اداء مانشستر يونايتد لكن دون ان ينجح في ادراك التعادل ليتعرض لاول هزيمة بعد 4 انتصارات متتالية بينها اثنان في كأس الابطال الدولية.

وتصدر برشلونة ترتيب كأس الابطال الدولية برصيد 6 نقاط وهو سيلاقي غريمه ريال مدريد في “كلاسيكو” مرتقب على الاراضي الاميركية غدا السبت في ميامي، فيما اختتم مانشستر يونايتد جولته الاميركية.

وواصل نيمار التزام الصمت بخصوص مستقبله واحتمال انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان حيث غادر الملعب بسرية وبعيدا عن الكاميرات.

واشاد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بالثلاثي الهجومي لبرشلونة وخصوصا نيمار وميسي، معترفا بالفارق الكبير في المستوى بين فريقه والنادي الكاتالوني وغريمه ريال مدريد الذي خسر امام مانشستر يونايتد السبت 1-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي.

وقال في المؤتمر الصحفي” “اعتقد انه في الوقت الحالي، يوجد افضل اللاعبين في صفوف هذين الفريقين. يجب ان نعترف بهذه الحقيقة”.

وفي المباراة الثانية على ملعب “ميموريال كوليسيوم” في لوس انجليس وامام اكثر من 93 الف متفرج، استغل مانشستر سيتي التغييرات التي قام بها مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في الشوط الثاني بإخراجه الفريق الاساسي، ليدك شباكه برباعية (4-1).

ولعب ريال مدريد بتشكيلته الاساسية في الشوط الاول باستثناء قائده سيرجيو راموس المصاب ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يزال في عطلة بسبب مشاركته المتأخرة مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا.

وكان الشوط الاول متكافئا جدا وشهد مستوى جيدا من الفريقين، وتألق الحارس البرتغالي إدرسون في التصدي لتسديدة ايسكو (7)، ورد القائم الايسر رأسية للبرازيلي كاسيميرو (26) وتصدى الحارس لكرتين قويتين للفرنسي كريم بنزيمة (27 و38)، فيما تصدى الكوستاريكي كيلور نافاس لتسديدة الارجنتيني سيرخيو اغويرو (25).

ومالت الكفة للفريق الانكليزي في الثاني فافتتح التسجيل عبر المدافع الدولي الارجنتيني نيكولاس اوتامندي من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس كيكو كاسيا (52)، واضاف رحيم سترلينغ الثاني من تسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي البلجيكي كيفن دي بروين (59)، والمدافع جون ستونز بطريقة مماثلة واثر تمريرة من دي بروين، قبل ان يختم الواعد الاسباني المغربي الجنسية ابراهيم عبد القادر دياز المهرجان بهدف رابع رائع من تسديدة قوية من خارج المنطقة (82).

وسجل اوسكار هدف الشرف للنادي الملكي من تسديدة قوية رائعة بيمناه من 25 مترا اسكنها الزاوية الـ90 لحارس المرمى الدولي البرازيلي إدرسون (90).

وقال مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا: “هذا الفوز مهم لتعزيز الثقة بالنسبة لنا، ولكنها لم تكن سوى مباراة ودية”، فيما قال زيدان: “هذه الخسارة نتيجة سيئة ولكننا لم نقدم مباراة سيئة”، مضيفا: “لاعبونا الشباب اثاروا اعجابي”.

وحقق يوفنتوس فوزا قاتلا على باريس سان جرمان 3-2 على ملعب “هارد روك ستاديوم” في ميامي وامام 45 الف متفرج.

وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين اثر تلقيه كرة من مواطنه باولو ديبالا فانفرد بالحارس الفونس اريولا، بديل الالماني كيفن تراب الذي طرد امام توتنهام، وتابعها على يمينه (45)، ورد باريس سان جرمان عبر البرتغالي غونزالو غيديش الذي استغل كرة بعد مجهود فردي رائع للارجنتيني انخل دي ماريا داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى الخالي (53).

ومنح كلاوديو ماركيزيو التقدم مجددا ليوفنتوس بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (62)، ورد الارجنتيني الاخر خافيير باستوري مدركا التعادل بضربة رأسية (80)، قبل ان يحصل فريق “السيدة العجوز” على ركلة جزاء في الدقيقة 89 اثر عرقلة العاجي الاصل مويس كين من طرف المدافع بريسنل كيمبيمبي، فانبرى لها ماركيزيو بنجاح.

وعوض يوفنتوس خسارته المباراة الاولى امام برشلونة (1-2)، فيما انهى باريس سان جرمان جولتيه الاميركية بخسارة ثانية بعد الاولى امام توتنهام الانجليزي (2-4) مقابل فوز على روما الايطالي بركلات الترجيح.

وقال مدرب باريس سان جرمان: “يهمنا اداء اللاعبين اكثر من النتائج، وبالتالي فانا مرتاح لما حققناه”، مضيفا “هذه الجولة ساعدتنا على الاعداد الجيد للموسم الجديد”.-(أ ف ب)